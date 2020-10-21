ФБУ показала лучшие моменты второй недели Суперлиги Париматч. Видео

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Баскетбол
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Лучшие моменты Суперлиги Париматч

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) показала десятку лучших моментов второй игровой недели Суперлиги Париматч, в рамках которой с 14 по 18 октября в чемпионате страны было сыграно 10 матчей.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, в хит-парад вошли броски с сиреной, аллей-упы, блок-шоты, а также слэм-данки через нескольких соперников.

По итогам второй игровой недели в Суперлиге Париматч со стопроцентным результатом (4 победы в 4 матчах) лидирует "Киев-Баскет". Без поражений идут также "Запорожье" (3-0), "Харьковские соколы" (2-0) и действующий чемпион "Днепр" (2-0).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФБУ назвала лучших игроков второй недели высшего баскетбольного дивизиона Украины.

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