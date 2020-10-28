ФБУ показала лучшие моменты третьей недели Суперлиги Париматч. Видео

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определилась с самыми эффектными моментами третьей игровой недели Суперлиги Париматч, в рамках которой с 22 по 26 октября состоялось 10 матчей.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, первые три места в хит-параде заняли яркие данки. На третьей позиции оказался капитан сборной Украины и центровой "Днепра" Вячеслав Кравцов, на второй – американский баскетболист "Прометея" Ди Джей Стефенс, а на первую строчку попал данк еще одного игрока "Днепра" Вячеслава Боброва.

По итогам третьей недели две команды Суперлиги Париматч – "Киев-Баскет" и "Запорожье" – все еще идут без поражений. На их счету шесть и пять побед, соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичный клуб нанес первое поражение действующему чемпиону "Днепру" в невероятно захватывающем поединке.