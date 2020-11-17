ФБУ показала лучшие моменты шестого тура Суперлиги Париматч. Видео

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) представила десятку лучших моментов шестого тура Суперлиги Париматч, пять матчей которого состоялись с 12 по 15 ноября.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, третье место занял баскетболист "Прометея" Ди Джей Стефенс, который поставил красивый блок-шот в поединке против "Запорожья". На второй позиции оказалась быстрая атака "Харьковских Соколов", которую данком завершил Ларон Денди после необычной передачи Деджуана Графа. Лучшим моментом игровой недели стал мощный бросок сверху от все того же Стефенса после навесного паса от Майка Майерса.

Лидером Суперлиги Париматч остается "Киев-Баскет", который выиграл все девять стартовых матчей. На второй позиции идет действующий чемпион "Днепр" с восемью победами и одним поражением, а на третьей – "Прометей" (7-3).

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 ноября, в высшем дивизионе баскетбольного первенства Украины состоялось два поединка.