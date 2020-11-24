ФБУ показала лучшие моменты седьмого тура Суперлиги Париматч. Видео

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) определилась с лучшими моментами седьмого тура Суперлиги Париматч, в рамках которого в чемпионате нашей страны было сыграно три матча.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, третье место в хит-параде занял бигмэн "Днепра" Максим Корниенко, завершивший выпад своей команды эффектным данком. На второй строчке оказался центровой "Будивельника" Брайс Джонсон, который заблокировал бросок баскетболиста "Запорожья" из-под щита. Возглавил список самых ярких моментов еще один игрок днепрян Вячеслав Бобров, который забил тяжелый трехочковый на последних секундах атаки.

"Днепр" захватил лидерство в таблице Суперлиги Париматч, одержав девятую победу в сезоне, но "Киев-Баскет" имеет матч в запасе и пока идет без поражений, поэтому может обогнать действующего чемпиона, если выиграет в десятый раз подряд.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский "Будивельник", выйдя с карантина, обыграл "Запорожье".