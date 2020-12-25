ФБУ показала лучшие моменты последнего тура Суперлиги Париматч в 2020 году

Федерация баскетболу Украины (ФБУ) показала лучшие моменты девятой и по совместительству последней игровой недели Суперлиги Париматч в 2020 году, в рамках которой в чемпионате Украины по баскетболу было сыграно четыре матча.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, на третьем и первом местах в хит-параде оказался атакующий защитник "Прометея" Ди Джей Стефенс, который порадовал фанатов баскетбола несколькими мощными данками. В первом случае он воспользовался "волейбольной" передачей партнера по команде из-под кольца, а во втором завершил сольный проход после быстрой атаки в поединке с "Черкаськими Мавпами". Вторую позицию занял ветеран "Тернополя" Андрей Агафонов, который в последний момент успел заблокировать бросок баскетболиста "Будивельника".

Напомним, что Суперлига Париматч ушла на перерыв с 23 декабря 2020 года из-за отсутствия финансирования со стороны государства. Лидером чемпионата является "Киев-Баскет", который выиграл все 13 стартовых матчей, а на втором месте по потерянным очкам идет "Днепр" с одним поражением.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Будивельник" уволил легендарного литовского тренера и назначил его ассистента.