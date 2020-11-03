ФБУ показала лучшие моменты четвертой недели Суперлиги Париматч. Видео

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) выбрала 10 лучших моментов четвертой игровой недели Суперлиги Париматч, в рамках которой с 29 октября по 1 ноября в чемпионате было сыграно 10 матчей.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, третье место в хит-параде занял форвард "Николаева" Макс Конате, который забил мяч сверху после хорошей передачи от партнера по команде. На второй позиции оказался Стивен Буртт из "Будивельника", который завершил невероятный сольный проход броском из-под кольца. Автором лучшего момента недели стал Джош Форчун из "Запорожья", который завершил быструю атаку своей команды мощным данком.

Напомним, что по итогам четвертой игровой недели "Киев-Баскет" является лидером Суперлиги Париматч и единственной командой, которая еще не проигрывала на старте сезона. У столичного клуба 8 побед.

Как сообщал OBOZREVATEL, все баскетболисты "Будивельника" сдали положительные тесты на коронавирус.