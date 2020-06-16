ФБУ объявила о старте первого официального чемпионата после карантина

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) объявила о старте первого официального турнира после карантина. Им станет чемпионат Украины по баскетболу 3х3, первый тур которого состоится 28 июня при пустых трибунах.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, этим летом в стране пройдет два крупных соревнования – чемпионат Украины по баскетболу 3х3 и Суперлига Пари-Матч 3х3. Первый турнир будет состоять из трех туров и Суперфинала, а поединки пройдут в киевском Гидропарке. Его участниками станут 12 команд, восемь из которых попадут в основную сетку в зависимости от рейтинга, а остальные сыграют в квалификационном турнире 28 июня.

Второй тур чемпионата Украины состоится в середине июля, а третий – в начале августа. Что касается Суперлиги Пари-Матч 3х3, то она стартует в конце июля. В этом турнире уже сыграно два тура и будет сыграно еще два, после чего победитель будет определен в Суперфинале. Вскоре на официальном сайте ФБУ будет опубликован календарь обоих соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в сезоне 2019/20.