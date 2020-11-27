ФБУ назвала топ-5 игроков сборной Украины по количеству матчей

28 ноября мужская национальная сборная сыграет матч третьего тура квалификации Евробаскета-2022, в котором будет противостоять действующим чемпионам Европы команде Словении (трансляция – XSPORT, 21:10).

Команда Айнарс Багатскиса завершает подготовку к первой игре второго игрового окна, тренируясь на "Арене Стожице", которая будет принимать поединок.

В составе нашей сборной есть несколько игроков, которые уже не раз представляли национальную команду на арене в Любляне. В частности, это рекордсмен сборной Украины по количеству матчей сыгранных за национальную команду капитан Вячеслав Кравцов.

Международная карьера нашего центрового началась еще в 2006 году, когда Кравцов дебютировал за сборную в матче квалификации Евробаскета-2007 против Польши, получив в 18-летнем возрасте 3 минуты игрового времени.

Вашему вниманию топ-5 самых опытных игроков сборной Украины, которые сейчас готовятся в составе национальной команды к матчам против Словении и Австрии:

Вячеслав Кравцов – 72 матч (дебютировал 16 сентября 2006 года в матче квалификации Евробаскета-2007 против Польши в 18 лет)

Статистика в сборной: 7.2 очка, 5.5 подбора (РЭ 9.5)

Александр Липовый – 56 матчей (дебютировал 1 сентября 2011 года в матче квалификации Евробаскета-2011 против Словении в 19 лет)

Статистика в сборной: 5.5 очка, 3.3 подбора, 2.2 передачи (РЭ 6.7)

Денис Лукашов – 47 матчей (дебютировал 8 августа 2009 года в матче квалификации Евробаскета-2009 против Эстонии в 20 лет)

Статистика в сборной: 6.3 очка, 3.9 подбора, 3.4 передачи (РЭ 9.3)

Александр Мишула – 40 матчей (дебютировал 4 сентября 2013 в матче Евробаскета-2013 против Бельгии в 21 год)

Статистика в сборной: 6.8 очка, 1.5 передачи, 1.5 подбора (РЭ 5.1)

Вячеслав Бобров – 28 матчей (дебютировал 24 августа 2012 в матче квалификации Евробаскета-2013 против Кипра в 19 лет)

Статистика в сборной 8.1 очка, 4.4 подбора, 2.4 передачи (РЭ 11.5)