ФБУ назвала рекордсменов нового сезона Суперлиги Париматч

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) подвела итоги индивидуальных выступлений игроков в стартовых шести турах Суперлиги Париматч сезона 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, ветеран "Будивельника" Стивен Буртт набрал 39 очков в матче против "Черкаських Мавп" и установил рекорд нынешнего чемпионата. На второй позиции по этому показателю оказался экс-представитель "Мавп" Александр Кобец (38 баллов), а на третьей – Дилейни Блейлок из "Одессы" (34).

Наибольшее количество передач в одном матче набрали разыгрывающий "Запорожья" Майк Кеффи (дважды по 11 ассистов), а также Денис Лукашов из "Прометея" и Клим Артамонов за "Николаев", которым отметка в 11 пасов покорилась по одном разу.

Рекордсменами сезона по количеству подборов стали форварды Макс Конате ("Николаев") и Льюис Салливан ("Химик"), которые 15 раз опережали всех во время игры под щитом.

Лучшим игроком шестой недели Суперлиги Париматч стал баскетболист "Мавп" Иван Ткаченко, который за 37 минут на площадке в победном поединке против "Николаева" (85:81) набрал 31 очко (4/5 двухочковых, 6/9 трехочковых, 5/7 штрафных), 6 подборов, 4 блок-шота и 3 передачи. Его рейтинг эффективности (РЭ) стал самым высоким в сезоне – 38 баллов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ показала десятку лучших моментов шестого тура Суперлиги Париматч.