ФБУ назвала еще одного новичка Суперлиги Пари-Матч

В сезоне 2019/2020 Суперлиги Пари-Матч все же выступят девять клубов. Исполком Федерации баскетбола Украины разрешил "Харьковским Соколам" принять участие в главном турнире страны.
После того, как харьковский "Политехник" не сумел подтвердить свои финансовые гарантии, ФБУ обратился к клубам Высшей лиги с предложением пополнить Суперлигу Пари-Матч. Откликнулся на это предложение прошлогодний участник Высшей лиги из Харькова, который стал вторым после "Прометея" новичком элиты.
"Харьковские Соколы"
ФБУ
Члены исполкома ФБУ проголосовали за вход харьковчан в элиту украинского баскетбола. Ожидается, что домашней ареной "Соколов" станет ДС "Локомотив". Таким образом, участие в следующем сезоне Суперлиги примут 9 клубов, а это на один клуб больше чем в прошлом году. Поэтому количество матчей в лиге может вырасти с 140 до 180.
Участники Суперлиги Пари-Матч:
"Химик" (Южный)
"Киев-Баскет" (Киев)
"Запорожье" (Запорожье)
"Днепр" (Днепр)
МБК "Николаев" (Николаев)
БК "Одесса" (Одесса)
"Черкаськи Мавпы" (Черкассы)
"Прометей" (Каменское)
"Харьковские Соколы" (Харьков)
Как сообщал OBOZREVATEL, новичок Суперлиги Пари-Матч "Прометей" выступит в еврокубках.
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