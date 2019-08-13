ФБУ назвала даты матчей за Суперкубок Украины

Новый баскетбольный сезон в Украине откроется матчами за Суперкубок, который разыграют "Химик" (Южный) и "Днепр". Об этом сообщает пресс-служба украинской федерации

Игровыми датами Федерация баскетбола Украиныназначила 17-е и 21-е сентября. Хозяева матчей определятся 14 августа методом жеребьевки. Победитель Суперкубка станет известен по итогам двух игр.

"Днепр" - обладатель Суперкубка Украины-2018 ФБУ

Напомним, южненский "Химик" по итогам сезона-2018/19 выиграл золото чемпионата Украины, а "Днепр" стал обладателем Кубка.

Отметим, что первый Суперкубок Украины был разыгран в 2018 году. Его обладателем стал "Днепр".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФБУ назвала еще одного новичка Суперлиги Пари-Матч сезона-2019/20.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся