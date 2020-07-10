ФБУ назвала 10-го участника Суперлиги Пари-Матч и объявила состав нового сезона

Михаил Морозов Баскетбол 17:10, 10.07.2020

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) объявила о том, что БК "Тернополь" станет десятым участником Суперлиги Пари-Матч в сезоне 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, команда, которая заняла первое место в Высшей лиге страны, выполнила все условия по предоставлению необходимых финансовых гарантий для участия в соревновании.

Впервые за последние четыре года в элитном дивизионе украинского баскетбольного чемпионата будет принимать участие 10 команд. В сезонах 2017/18 и 2018/19 в Суперлиге играли восемь команд, а в сезоне 2019/20 – девять.

Таким образом, "Днепр", "Киев-Баскет", "Прометей", "Химик", "Одесса", "Черкаськи Мавпы", "Николаев", "Запорожье", "Харьковские Соколы" и "Тернополь" примут участие в Суперлиге 2020/21.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионом сезона 2019/20 в элитном дивизионе украинского баскетбольного первенства стал "Днепр".

Комментировать
Спорт Баскетбол

Смотрите также

В России заявили о создании в Украине "еще двух государств": Киев потребовал ответа

Зеленский обещал передать резеденцию детям, но посчитал себя "бездомным"

В Украине Зеленский хочет обвалить курс до 30 грн: что будет с коммуналкой, газом и ценами

В Киеве таксист потребовал от волонтера говорить по-русски: детали языкового скандала

Зеленский переехал в Конча-Заспу: сколько стоил прежний дом президента и как он выглядит