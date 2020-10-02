ФБУ и Пари-Матч провели официальное открытие баскетбольного сезона в Украине

В пятницу, 2 октября, в PMHUB Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и компания Пари-Матч провели официальное открытие сезона в Украине.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, главными темами мероприятия стали Финал четырех Кубка Украины, который состоится 3-4 октября в Южном и даст старт новому баскетбольному сезону в стране, Суперлига Пари-Матч 2020/21 и новый формат проведения квалификации чемпионатов Европы, введенный из-за коронавируса.

Защитник сборной Украины и "Киев-Баскета" Александр Мишула отметил, что уровень команд в первенстве страны растет с каждым годом, поскольку в него возвращаются игроки, выступавшие за границей.

"С 2014 года это будет самый сильный и самый интересный сезон. Каждый клуб может выиграть у каждого, и это главная фишка сезона. Пока я был в Турции, я следил за чемпионатом, чемпионат стал сильнее и в этом году станет еще сильнее. Возвращаются игроки – это видно по именам. Будет очень интересно", – заявил Мишула.

Представитель ТМ Пари-Матч Вадим Мисюра напомнил, что в сезоне 2020/21 в Суперлиге впервые с 2014 года выступят 11 команд. Список участников пополнят легендарный киевский "Будивельник" и победитель Высшей лиги БК "Тернополь".

"С 2014 года в Суперлиге Париматч впервые будут играть 11 команд. Нас это, как партнеров, очень радует. Украшением сезона будет возвращение 10-кратного чемпиона Украины "Будивельника". Мы уверены, что расширение географии Суперлиги – это важный шаг и мы как партнеры это только поддерживаем. Несмотря на то, что это был самый тяжелый год для украинского спорта, баскетбол не остановился, а продолжает развиваться", – отметил Мисюра.

Генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский коснулся вопроса проведения матчей отбора на мужской и женский чемпионаты Европы, которые по решению Международной федерации баскетбола (FIBA) теперь будут проводиться в изолированных локациях, а не в формате дома/на выезде.

"FIBA изменила формат проведения матчей квалификации, теперь они будут проходить не в формате дома/на выезде, а в формате тура – команды будут собираться в одном месте и играть все матчи, которые были запланированы на это окно. Шансы увидеть нашу сборную в Украине есть. В понедельник мы подадим заявку на проведение поединков мужской команды в феврале", – подытожил Драбиковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент ФБУ Михаил Бродский призвал игроков и клубы ответственно отнестись к противоэпидемическим правилам.