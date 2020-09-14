ФБУ и Федерация кибербаскетбола Украины объявили о запуске нового чемпионата страны

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) и Федерация кибербаскетбола Украины (UCBF) объявили о запуске нового официального чемпионата страны по компьютерной игре NBA2K21.

Как сообщается на официальном сайте ФБУ, принять участие в первенстве, которое начнется в конце сентября и будет продолжаться на протяжении нескольких туров, сможет каждый желающий. По итогам турнира будет разыгран призовой фонд, а также сформирован общенациональный рейтинг геймеров, который будет использоваться при формировании состава кибербаскетбольной сборной Украины.

Отмечается, что национальная команда нашей страны по кибербаскетболу стала одной из девяти европейских сборных, которые приняли участие в дебютном чемпионате мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, весной состоялся первый в истории турнир по компьютерной игре NBA2K20 между профессиональными украинскими баскетболистами. Его победителем стал центровой "Прометея" Вячеслав Петров.

Не так давно киберспорт был признан официальным видом спорта в Украине.