ФБУ хочет ввести тестирования игроков на COVID-19 и ищет клинику партнера

На последнем заседании Исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины (ФБУ) был поднят вопрос о необходимости принятия мер, которые бы не допустили распространения COVID-19 во время баскетбольных соревнований сезона 2020/2021.

В частности, была отмечена необходимость ввести обязательным условием для всех участников соревнований регулярное прохождение тестирования на коронавирус, которое должно происходить раз в две недели, сообщается на сайте Федерации.

Президент ФБУ Михаил Бродский ведет переговоры с украинскими клиниками по тестированию всех игроков чемпионата Украины в течение сезона. С одной из клиник уже есть предварительная договоренность.

Соответствующие изменения будут внесены в правила проведения XXX чемпионата и Кубка Украины по баскетболу среди мужских и женских команд сезона 2020/2021 гг.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч может пополниться новым клубом. Кроме того, Исполком ФБУ запланировал дату старта нового сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч на 10-11 октября