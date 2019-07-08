ФБУ анонсировала старт чемпионата по баскетболу 3х3: календарь

13 июля Федерация баскетбола Украины и киевский ТЦ "Gorodok Gallery" приглашают на огромное событие - турнир по баскетболу 3х3.
В рамках ивента пройдут отборочные этапы чемпионата Украины УСЛ 3х3 в мужской, женской и юношеской категориях, а также 12 элитных мужских команд поборются за ценные призы в соревнованиях PRO-тура.
Организаторы: Федерация баскетбола Украины, ВОО "УСЛ 3х3".
Спонсор: ТЦ "Gorodok Gallery".
Подтверждение онлайн-регистрации:
9:00-9:45 (женская и юношеская категория)
10:00-10:45 (мужская категория)
12:00-12:45 (категория PRO)
Начало игр:
10:00 (женская и юношеская категория)
11:00 (мужская категория)
13:00 (категория PRO)
Место проведения: Киив, ТЦ "Gorodok Gallery" (проспект Степана Бандеры, 23).
Категории участников:
- мужчины (отборочный турнир УСЛ 3х3)
- женщины (отборочный турнир УСЛ 3х3)
- юноши U-18, игроки 2001 н. и моложе (отборочный турнир УСЛ 3х3)
- мужчины PRO
Для U-18 обязательно наличие документа для подтверждения возраста!
В заявке - от 3 до 4 игроков (мужские, женские, юношеские, смешанные команды).
Турнир пройдет по официальным правилам FIBA 3x3.
К соревнованиям категории PRO получают прямые приглашения чемпионы отборочных этапов чемпионата Украины УСЛ 3х3:
Житомир 18.05
Борисполь 25.05
Хмельницкий 8.06
Винница 9.06
Бровары 22.06
Днепр (open) 23.06
Киев (open) 29.06
Каменское 7.07
Также в категории PRO имеет право принимать участие: победители любого из турниров PRO-тура, команда победитель Национального Финала 2018, команды Суперлиги 3х3 сезона 2018/2019 и победители отборочных этапов УСЛ 3х3 текущего сезона, а также допускаются иностранные команды, которым организаторы может предоставить wild-card.
Читайте о категории PRO: Этим летом стартует серия PRO-турниров по баскетболу 3х3
Чемпионы мужской, женской и юношеской категории получают путевку в Финал Украинской стритбольного Лиги 3х3.
Чемпионы мужской категории получают право играть в турнире категории PRO (Винница, 20.07.2019).
Все участники получают рейтинговые баллы FIBA 3x3 в зависимости от результатов.
Полная информация о сезоне УСЛ 3х3 2019
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Дополнительная информация:
093 81-522-81, usl3x3@gmail.com - Станислав (вопрос по УСЛ 3х3)
063 340-53-30, fbu3x3@gmail.com - Александр (онлайн-регистрация и система рейтинга)
Как сообщил OBOZREVATEL, в Украине состоялся первый в истории нашей страны турнир национальных сборных в баскетболе 3х3.
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