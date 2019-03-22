Фантастический финиш: анонс Суперлиги Пари-Матч 22 марта

В рамках заключительного игрового дня в пятницу, 22 марта, состоятся четыре поединка Суперлиги Пары-Матч, которые будут решать судьбу команд в регулярном чемпионате. Начинаться они будут одновременно в 19:00.

Центральным матчем будет встреча лидеров – "Запорожье" дома примет "Химик". В случае успеха "Химика" – южненцы гарантируют себе победу в регулярном чемпионате за счет большего количества очков. Если выиграет "Запорожье" и "Днепр", то в "закрутке" будет считаться разница в очных встречах трех первых команд, которые при таком раскладе будут иметь одинаковое количество набранных баллов.

Новости Украинец Лэнь помог своей команде одержать тяжелую победу

Если же победит "Запорожье", а "Днепр" проигрывает, то первой станет команда Валерия Плеханова, которая выигрывает у южненцев сезонную серию, а днепряне останутся третьими.

Отметим, что "закрутка" между тремя командами может быть и в нижней части таблицы, где за лучшие позиции пока борются "Одесса", "Политехник" и "Черкаськи Мавпы". Там также вполне вероятно, что коллективы могут завершить регулярный чемпионат при равном количестве очков.

Для того, чтобы облегчить жизнь болельщикам, приводим официальные правила FIBA, которые четко объясняют ситуацию, при которой у нескольких команд равное количество очков по окончании регулярного чемпионата:

D.1.3 Если две или более команд имеют одинаковое количество очков во всех играх в группе, тогда, чтобы определить места, используют результат (ы) игры (игр) между этими двумя или более командами.

Если две или более команд имеют одинаковое количество очков в играх между собой, применяют дополнительные показатели в следующем порядке:

• Лучшая разница игровых очков в играх между ними.

• Большее количество игровых очков в играх между ними.

• Лучшая разница игровых очков во всех играх в группе.

• Большее количество игровых очков во всех играх в группе.

Если команды все еще равны до того, как сыграны все матчи в подгруппе, эти команды разделяют место (места). Когда все матчи в подгруппе сыграны, и команды все еще равны после того, как все вышеуказанные показатели были применены, используют жребий.

Добавим, что забронировали свои места в таблице перед плей-офф только два коллектива, которые находятся на экваторе "турнирки". "Киев-Баскет" уж точно входит в постсезон четвертым и в первом раунде плей-офф будет иметь преимущество домашнего площадке в серии с "Николаевом", который по итогам основной части точно будет пятым. Шесть других команд продолжают борьбу в регулярном чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины исключила из исполкома организации двукратного чемпиона НБА Станислава Медведенко, который призывал молодых игроков покидать страну.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!