Фанаты пришли в восторг от социальной инициативы ФБУ

Одна из главных социальных инициатив Федерации баскетбола Украины – привлекать на матчи команд Суперлиги Пари-Матч и национальных сборных людей с ограниченными возможностями, чтобы те чувствовали себя полноценными членами общества и, в частности, могли делить радость побед со всеми другими фанатами баскетбола.

Это благое дело, инициированное президентом ФБУ Михаилом Бродским, внедряют во многих городах, где играют клубы Суперлиги Пари-Матч. Наш сегодняшний рассказ о столичных болельщиков с особыми потребностями.

Поддержка на матчах "Киев-Баскета" "Киев-Баскет"

Каждый раз на домашних матчах "Киев-Баскет" со стороны площадки плотно стоят коляски. Это юные и взрослые болельщики с ограниченными возможностями вместе с залом поддерживают любимую команду в общем потоке болельщицкой любви. Они – полноценный шестой полевой игрок. Так было и во время первого весеннего матча "Киев-Баскета" с "Запорожьем", который хозяева выиграли 95:85 при поддержке своих преданных фанов. Вашему вниманию две истории о том, как баскетбол исцеляет.

Группа поддержки на матче "Киев-Баскет" ФБУ

Ольга Кабан (мама Ростислава): Есть проект "Особые", который нам предложил посетить одну из игр. Мы пришли на первую игру, и сын сразу загорелся. Теперь у нас ни дня не проходит без разговора о баскетболе. Порой даже отменяем тренировки по плаванию, но при любых условиях идем на баскетбол. Здесь есть и дети, и сопровождающие. Здесь около 30 человек от центра "Особые" посещают каждую игру. И мы очень благодарны Федерации баскетбола Украины, которая непосредственно заботится о нас, способствует, чтобы доставляли детей на колясках на игры бесплатно. Надеюсь, это будет продолжаться. Потому баскетбол для них все! Это эмоции, это заряд энергии. Так, Ростислав еще занимается таким паралимпийским видом спорта, как бочче (игра похожа на боулинг). Мы ездим на чемпионаты Украины и показываем довольно неплохие результаты. Недавно у нас проходило первенство нашей спортивной школы "Прометей". И именно накануне была игра "Киев-Баскета", которую он выиграл. Ребенок зарядился этими эмоциями и выиграл соревнования в своем классе. Как видим, баскетбол и заряжает, и вдохновляет.

Группа поддержки на матче "Киев-Баскет" ФБУ

Ростислав Кабан (16 лет): Я чувствую невероятное удовольствие на каждом домашнем матче команды. Ребята всегда играют страстно, а мы это видим и всегда верим в них. Когда мяч забрасывают в кольцо, у меня аж внутри все переворачивается и я заряжаюсь на будущие успехи. Искренне желаю "Киев-Баскету" стать в этом сезоне чемпионом, но команды-соперники непростые, поэтому придется очень постараться. Но с нашей верой в них, думаю, у ребят все получится!

Группа поддержки на матче "Киев-Баскет" ФБУ

Ирина Шульгина (мама Владимира): У меня младший сын с ДЦП, занимается бочче. Мы с мужем спортивные, сын старший также спортивный. Я жена баскетболиста, и всегда учу его – когда ты болеешь за игровые виды спорта, становишься членом большой семьи. Это для души, а не только для тела. Это огромное объединение, бок-о-бок, друг за друга. С детства я его этому учила. Поэтому баскетбол для нас не только спорт, но и большая помощь в жизни, особенно нашей жизни. Очень хочу, чтобы все люди были добрее. Прощали друг другу, давали шанс, чтобы начать жизнь по-другому. Баскетбол для нашей семьи больше, чем спорт. Когда Максим Сандул играл за "Киев-Баскет", мы имели с ним много общих фото, жаль, что он перешел в другую команду, но он очень спортивный человек. Переживаем за каждого игрока, "Киев-Баскет" в полном смысле наша семья. Переписываемся с игроками в соцсетях, поддерживаем их, желаем им самого главного – не опускать руки, идти вперед к новым свершениям. Под лежачий камень и капля не капнет.

Группа поддержки на матче "Киев-Баскет" ФБУ

Владимир Шульгин (21 год): Каждый игровой день любимой команды, когда впереди выезд на матч, я встречаю в приподнятом настроении. Более того, я начинаю жить предвкушением встречи с любимой командой гораздо раньше, чем в день игры. Желаю ребятам побед, впереди важный матч в Кубке Европы, ожидаю упорной борьбы и буду страстно болеть за "Киев-Баскет". Я погружаюсь исключительно в положительные эмоции, восхищаюсь духом игры. А после матча, когда ребята подходят и благодарят за поддержку, чувствую прилив счастья. Они мне, как братья. Желаю им чемпионства!

Как сообщал OBOZREVATEL, ультрас турецкой "Каршияки" активно скупают билеты на матч четвертьфинала Кубка Европы против "Киев-Баскета", который состоится 4 марта во Дворце Спорта "Венето".

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