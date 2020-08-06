Это позор, – Трамп о жесте игроков НБА

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему очень не нравится, когда игроки Национальной баскетбольной ассоциации перед матчем преклоняют колено во время исполнения гимна страны.

Глава Белого дома признался, что когда он это видит, то просто выключает матч.

"Это позор. Мы работаем с игроками, очень много работаем, чтобы они могли высказать свое мнение. Я делал все для этого, а потом вижу, как они все встают на колено во время гимна. Для меня это неприемлемо", – цитирует президента Clutch Points.

Трамп назвал позором поддержку движения Black Lives Matter Twitter gifdsports

Также Трамп заявил, что он сделал для афроамериканского сообщества больше, чем 16-й президент США Авраам Линкольн.

Спортсмены преклоняют колено в поддержку движения Black Lives Matter и выражают свою солидарность в борьбе с расизмом. Это жест приобрел популярность во всем мире после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестокого обращения полицейского, который более восьми минут давил коленом на его шею.