"Это не марафон": тренер украинцев оценил жеребьевку Евробаскета-2021

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис считает главной задачей команды в квалификации к чемпионату Европы-2021 продемонстрировать качественную игру.

Такое мнение он высказал, комментируя итоги жеребьевки отбора, согласно которым "желто-синие" поспорят за три путевки на первенство с командами Венгрии, Австрии и Словении

"Из своего опыта я могу сказать, что не так важно, с какого места мы выйдем на чемпионат Европы, главное выполнить поставленную задачу и квалифицироваться на этот форум, а уже там думать о местах. В квалификации более важно, как мы это сделаем, как будет выглядеть команда и в какой баскетбол мы будем играть", – приводит слова Багатскиса пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Айнарс Багатскис ФБУ

Наставник нашей команды добавил, что его ребятам необходимо будет играть с максимальной концентрацией и самоотдачей.

"Этот турнир я называю спринтом. Каждая игра должна быть, как последней, это не марафон, нужно максимально сконцентрировано и самоотверженно сыграть все матчи и мы выйдем на чемпионат Европы. Почему я так говорю? Возможно, некоторым кажется, что Венгрия и Австрия – это не сильный соперник, но, поверьте, в Европе все умеют играть в баскетбол и выиграть один-два матча может любой оппонент. Мне трудно назвать фаворита нашей группы", – сказал тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, момент с участием защитника сборной Украины Святослава Михайлюка вошел в топ-5 Летней лиги НБА.

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