"Это круто": украинец Михайлюк результативно сыграл в матче восходящих звезд НБА

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк показал результативную игру в матче восходящих звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Во встрече США – Остальной мир в рамках звездного уик-энда воспитанник школы "Черкаських Мавп", которую основал Михаил Бродский, провел на площадке 16 минут. За это время украинец набрал шесть очков, сделал четыре ассиста и совершил два подбора.

You knew Svi was hitting a three. pic.twitter.com/hrHl3C05jn — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

Святослав, который пропустил несколько игр регулярного чемпионата из-за травмы, реализовал два трехочковых броска, а кроме того эксперты отметили его превосходную передачу на Морица Вагнера.

Lining it up and knocking it down. pic.twitter.com/PMrX3PTxG4 — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

"Детройт Пистонс", цвета которого защищает украинец, на своей странице в социальной сети Twitter поприветствовал единственного представителя команды в звездном уик-энде. Сама встреча завершилась зрелищной победой американцев 151-131.

From your Detroit Pistons



Representing Ukraine and Team World



Svi Mykhailiuk! pic.twitter.com/Y2wLQQcmrW — Detroit Pistons (@DetroitPistons) February 15, 2020

"Это было круто – просто выйти и здорово провести время со всеми игроками. Речь не о матче, а моих дружеских отношениях с ребятами вне площадки. Сама встреча больше похожа на благотворительный матч. Но он имеет огромное значение. Потому что по всему миру люди включают телевизоры и видят игроков из разных стран. И дети начинают осознавать, что могут достичь своей цели. Думаю, мы помогаем им", – прокомментировал свое участие сам Михайлюк.

Отметим, что Святослав попал в сборную восходящих звезд, впечатлив всех своей результативной игрой. На 15 февраля украинец занимает 11-е место во всей Лиге по проценту попадания трехочковых (42%).

Интересно, что на матч восходящих звезд Святослав вышел в специальных кроссовках – он нанес на них герб Украины, а также эмблему родных "Мавп".

Как сообщал OBOZREVATEL, Михайлюк свой путь в баскетболе начал в школе "Черкаськи Мавпы", выступая за детский и юношеский состав клуба.

В 2012 году впервые сыграл в Суперлиге Украины, выйдя на поле в составе "Мавп" и отыграв в общей сложности три матча за сезон.

За национальную сборную Украины по баскетболу Святослав Михайлюк начал выступать еще в 2013 году, играя в возрастном составе сборной "до 16 лет". А уже в 2014 году он вышел на поле в главном составе украинской баскетбольной сборной. В 2016 году, играя за молодежную сборную Украины, Михайлюк завоевал титул наиболее результативного и успешного игрока команды.

В 2014 году Михайлюк получил приглашение от Канзасского университета и начал свое обучение в США, где выступал за университетскую баскетбольную команду под названием "Канзас Джейхокс".

Позднее Михайлюк принял участие в процедуре драфта НБА. Драфт-2018 был им успешно пройден и Святослав Михайлюк заключил контракт с баскетбольным клубом "Лос-Анджелес Лейкерс".

Официальный дебют Михайлюка в НБА состоялся 23 октября 2018-го в матче против "Сан-Антонио Сперс".

Через год Свят был обменян в "Детройт Пистонс".

21 января Михайлюк обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

