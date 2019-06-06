"Есть прогресс": украинки показали готовность к Евробаскету

В Пуще-Водице женская сборная Украины по баскетболу в ходе подготовки к чемпионату Европы-2019 в четверг, 6 июня, провела открытую тренировку.

На первом этапе сборов в команде работают 14 игроков. Пока отсутствуют в сборной травмированные Мосс, Самбурская и Рымаренко. При этом главный тренер "желто-синих" Горан Бошкович подчеркнул, что сегодня его больше интересует атмосфера в команде.

Горан Бошкович ФБУ

"На сегодняшний день самое важное – создать надлежащий боевой командный дух. Вполне доволен тем, как работают девушки. Надеюсь, к чемпионату Европы команда подойдет в оптимальных кондициях. Важно, чтобы все девушки были здоровы и готовы показать свой максимум", – сказал он пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

Женская сборная Украины по басктеболу ФБУ

В свою очередь лидер и капитан нашей команды Алина Ягупова акцентировала внимание на самоотдаче баскетболисток. "Вижу, что несмотря на тяжелый сезон, все девушки находятся в хорошей физической форме. Уже есть прогресс в командной игре, как в нападении, так и в защите. Девушки лучше чувствуют друг друга, точнее играют в пас. Время усовершенствовать игру еще есть. После матчей во Франции будет понятно, над чем работать более тщательно. Никто не приехал сюда отбывать номер, все настроены на победу", – заявила она.

Алина Ягупова ФБУ

Напомним, что соперниками украинок на континентальном первенстве, которое пройдет с 27 июня по 7 июля в Латвии и Сербии, станут сборные Латвии, Великобритании и Испании.

женская сборная Украины по басктеболу ФБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина подала заявку на проведение финальной части женского чемпионата Европы по баскетболу 2021 года.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!