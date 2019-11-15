Есть и позитив: тренер украинок оценил старт отбора на Евробаскет

Главный тренер женской сборной Украины по баскетболу Срджан Радулович остался недовольным результатом стартового матча команды в отборе к ЧЕ-2021.

Накануне "желто-синие" на гостевом паркете уступили Бельгии – 88:63. Наставник наших девушек отметил, что коллектив находится в стадии становления.

"У нас на 80% обновленный состав, сделать большие изменения сразу нереально – это процесс, к которому мы должны стремиться. Нам нужно больше контроля и дисциплины в нападении, больше агрессии в защите. Иногда мы просто не знали, когда нужно правильно сфолить. Мы плохо начали игру и за стартовые шесть минут забили лишь два очка. Это во многом повлияло на дальнейшую ситуацию на площадке. В третьей четверти произошло то же самое – мы не забили ни одного очка за первые пять минут", – приводит слова Радуловича пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Срджан Радулович FIBA

По словам тренера нашей сборной, в команде есть определенные кадровые проблемы, которые повлияли на результат.

"Нужно понимать, что Бельгия очень сильна в позиции четвертого и пятого номеров, там есть ротация. Мы же играем, вообще не имея центровых и располагая лишь четвертыми номерами. Но девушки, опять-таки, показали характер и доказали, что даже без высокого игрока могут бороться под кольцом и не проиграть подбор. Это и правда позитивный момент", – резюмировал специалист.

Напомним, уже 17 ноября в Харькове украинки примут в Харькове текущего лидера группы G сборную Португалии.

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