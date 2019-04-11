Эмоции в Днепре: анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Днепр" примет на своей площадке южненский "Химик" в третьем матче полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч.

После поединков на площадке "химиков", которые ведут 2:0, команды сыграют в Днепре. Увидеть противостояние можно будет на телеканале XSPORT и сайте Федерации баскетбола Украины.

19:00. Днепр, СК "Шинник". "Днепр" – "Химик", трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, купить билеты, счет в серии до трех побед – 0:2.

Два первых поединка серии между этими командами выдались невероятно эмоциональными и напряженными. В концовке первой игры, напомним, был удален наставник днепрян Денис Журавлев. А вторая встреча подарила зрителям невероятный камбэк "Химика" и его победу в овертайме.

Днепр – Химик ФБУ

Нет сомнений в том, что и третий матч битвы за путевку в финал выйдет не менее ярким. "Днепр" на своей площадке в нынешнем сезоне потерпел лишь два поражения (одно из них – именно "Химику").

При поддержке своих болельщиков "Днепр" наверняка будет невероятно заряженным на победу. Лидеры хозяев Станислав Тимофеенко и Александр Мишула благодаря своему умению точно бросать из-за дуги должны доставить немало трудностей молодой команде Виталия Степановского.

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Украины Алексей Лэнь сделал дабл-дабл (20 очков + 10 подборов) в очередном матче НБА.

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