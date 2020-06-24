Экс-баскетболист двух украинских клубов внезапно умер в 41 год

Бывший баскетболист украинских "Одессы" и "Николаева", который на протяжении последних трех лет был тренером американской школьной команды, Джастин Лав внезапно умер в возрасте 41 года.

Как сообщает информагентство STLToday.com, его нашли на территории кампуса в бессознательном состоянии. Экс-баскетболиста в экстренном порядке отвезли в ближайшую больницу, где он и скончался. Причина смерти Лава остается неизвестной.

Он провел 12 сезонов в качестве профессионального игрока, поиграв в первенствах Китая, Украины, Германии и став чемпионом Латвии с "Вентспилсом". Лав выступал за "Одессу" в 2008-2010 и 2012-2014 годах и за "Николаев" в 2010-2012 годах.

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