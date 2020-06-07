Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по баскетболу (1994, 1998), а ныне директор женского волейбольного клуба "Динамо-Метар" Виталий Носов осужден за нанесение побоев пожилой женщине-охраннику.

Виталий Носов realnoevremya.ru

52-летний экс-спортсмен приговорен к штрафу в размере 5 000 рублей.

Инцидент произошел в марте в челябинском СНТ "Заречный". По словам потерпевшей, охранника Лидии Сидякиной, Носов находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Носов приехал на такси. Он был пьяный. Мы не стали пускать его. Он стал хвататься за шлагбаум. Он вышел, ударил меня по лицу и все-таки проехал. Мы стараемся осторожно пропускать людей, потому, что много наркоманов пытаются в СНТ заехать, чтобы делать "закладки", – цитирует Урал-пресс Сидякину.

Носов от комментариев отказался.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший волейболист сборной России и игрок уфимского "Урала" Алексей Спиридонов в состоянии алкогольного опьянения устроил скандал на детском теннисном турнире.

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