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Драма в Запорожье: результаты Суперлиги Пари-Матч 21 декабря

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"Николаев" в непростом поединке Суперлиги Пари-матч на выезде одолел "Запорожье". Матч в ДС "Юность" завершился со счетом 82:84.

С первых минут команды показали серьезный настрой на игру. Соперники в неуступчивой борьбе провели весь поединок. Первая четверть осталась за запорожцами, которые несколько раз увеличивали свой отрыв до шести очков.

Но, немного передохнув, "Николаев" в средине второй десятиминутки сделал блестящий рывок, оставив соперника позади на восемь баллов. Правда, сохранить свой гандикап "корабелам" не удалось: подопечные Валерия Плеханова сумели не только сократить отставание, а и выйти вперед до большого перерыва.

"Запорожье" - "Николаев"

ФБУ

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Лидера командам не удалось определить и в третьей десятиминутке. Соперники по очереди выходили вперед и в итоге перед заключительной четвертью "Николаеву" удалось оторваться от запорожцев на расстояние дальней атаки. Хозяевам пришлось доигрывать матч без своего самого результативного игрока Малика Трента, который был удален.

Развязка игры вышла очень зрелищной. "Корабелы" не сумели удержать минимальное преимущество. "Запорожье" в средине четверти сравняло счет и вернуло интригу в противостояние. До финальной сирены команды вели борьбу за лидерство и в итоге "Николаеву" удалось довести игру до победы.

БК "Запорожье" — МБК "Николаев" 82:84 (22:24, 20:17, 21:25, 19:18)

"Запорожье": Холтон (10 + 4 передачи + 3 перехвата), Кондраков (18 + 5 подборов + 5 передачи), Мироненко (15), Хилл (19 + 7 подборов), Прессли (4 + 4 подбора) — старт; Буц (5 + 4 передачи), Трент (8 + 5 подборов + 2 перехвата), Овдеенко (3), Тарасенко.
"Николаев": Зотов (4 + 8 передач + 6 потерь + 3 перехвата), Попов (9 + 5 подборов + 3 перехвата), Приймак (6), Онуфриев (7), Адедиран (9 + 5 подборов) — старт; Омоера (26 + 5 подборов), Давидюк (8), Аникиенко (2), Хохоник (5), Жуковский (6), Тонченко (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, центровой сборной Украины и ее капитан Кирилл Фесенко, играющий ныне за "Днепр", выиграл дело в арбитражном суде у итальянского клуба "Авеллино", в котором ранее выступал.

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Темы
СуперлигаЧемпионат Украины по баскетболу
Место
УкраинаЗапорожье
Теги
БК ЗапорожьеМБК Николаев
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