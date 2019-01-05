Драма в Южном: результаты 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу

"Химик" в непростом поединке обыграл "Политехник", но не сумел завоевать путевку в Финал четырех Кубка Украины по баскетболу. Поединок на ФСК "Олимп" завершился со счетом 90:76.

По результатам первой встречи южненцам нужно было очень постараться, чтобы пробиться в полуфинал. А вот "Политехнику", который первый поединок выиграл с разницей в 15 очков, оставалось только грамотно защищаться.

Стартовали харьковчане очень мощно, завладев инициативой. Несмотря на то, что разрыв между командами не превышал 5 очков, "Политехник" держал руку на пульсе. Но в концовке первой десятиминутки "Химик" существенно прибавил в игре и вышел вперед.

ФБУ

Вторая четверть проходила под диктовку южненского клуба, который уверенно контролировал происходящее на площадке и даже сумел сделать разницу в счете двухзначной. Тем не менее, до большого перерыва "Политехнику" удалось сократить отставание до 5 баллов.

В третьей десятиминутке "Химик" продолжил наращивать свое преимущество и перед финальной четвертью южненцы опережали соперника на 11 очков.

Потрясающая развязка ожидала болельщиков в концовке встречи. За шесть минут до конца игры хозяевам удалось оторваться на 16 очков. Несмотря на то, что "Химик" уверенно лидировал в заключительной десятиминутке, "Политехнику" за считанные секунды до финальной сирены удалось сократить отставание до 14 баллов и вырвать путевку в Финал четырех.

"Химик" – "Политехник" 90:76 (25:20, 20:20, 24:18, 21:18) "Химик": Эдвин (22 + 6 подборов + 5 передач + 2 блок-шота + 6 потерь), Рябчук (8), Войналович (2), Джонс (20 + 11 подборов + 2 блок-шота), Павлов (18 + 11 подборов) – старт; Сидоров (12 + 5 передач), Марченко (5), Антипов (3). "Политехник": Дэвис (4 + 4 передачи), Козлов (4), Кромер (28 + 5 подборов + 4 передачи + 4 потери), Рочняк (13 + 7 подборов + 3 перехвата), Грэм (22 + 11 подборов) – старт; Завадский (5), Чугунов, Кузнецов, Спасич.

Как сообщал OBOZREVATEL, БК "Одесса" стала первым участником Финала четырех Кубка Украины по баскетболу. Одесситы в четвертьфинале одолели команду из Николаева.