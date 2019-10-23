Драма в матче чемпиона: стартовал новый сезон НБА

В США стартовал новый сезон регулярного чемпионата НБА. В стартовой встрече действующий чемпион "Торонто" лишь в овертайме сумел обыграть "Новый Орлеан".

Перед началом матча игроки "Торонто" получили перстни за победу в прошлом сезоне, а под своды арены был поднят первый в истории команды чемпионский баннер.

После ухода Кавая Ленарда новыми лидерами "Торонто" стали Фред ВанВлит и Паскаль Сиакам, набравшие на двоих 68 очков. А главным героем овертайма оказался Кайл Лоури. Именно он сыграл главную роль в ключевом рывке Рэпторс 8:0.

Торонто – Новый Орлеан

В то же время в дерби двух команд из Лос-Анджелеса "Лейкерс" Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса уступил "Клипперс" Кавая Ленарда и Пола Джорджа.

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Торонто – Новый Орлеан 130:122 OT (27:30, 29:31, 32:25, 29:31, 13:5)

Торонто: Ванвлит (34 + 7 передач), Сиакам (34 + 18 подборов), Лаури (22 + 6 передач), Ануноби (11 + 7 подборов), Марк Газоль (6) – старт; Ибака (13), Пауэлл (5 + 8 подборов), Дэвис (5).

Новый Орлеан: Ингрэм (22), Редик (16), Холидэй (13 + 6 передач + 5 потерь), Болл (8), Фэйворс (6 + 7 подборов) – старт; Харт (15 + 10 подборов), Мелли (14), Джексон (9), Окафор (8), Мур (5), Александер-Уокер (3), Уильямс (3).

Клипперс – Лейкерс 112:102 (22:25, 40:29, 23:31, 27:17)

Клипперс: Ленард (30 + 6 потерь), Шэмет (8), Зубац (8), Паттерсон (4), Беверли (2 + 10 подборов + 6 передач) – старт; Уильямс (21 + 7 передач), Харрелл (17 + 7 подборов), Грин (12), Харклесс (10).

Лейкерс: Грин (28 + 7 подборов), Дэвис (25 + 10 подборов), Джеймс (18 + 9 подборов + 8 передач + 5 потерь), Брэдли (8), Макги (4) – старт; Дэниелс (6), Дадли (6), Кук (4), Ховард (3), Колдуэлл-Поуп (0).

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