Драма в Харькове: результаты Суперлиги Пари-Матч 11 января

В невероятном поединке Суперлиги Пари-Матч "Химик" вырвал победу у "Политехника". Нервный матч держал болельщиков в напряжении до финальной сирены и завершился победой южненцев со счетом 72:84.

Этот поединок был принципиальным прежде всего для гостей из Южного, у которых харьковчане отобрали путевку в Финал четырех Кубка Украины. Тем не менее с первых минут ситуацию на площадке контролировали именно хозяева. Им удалось быстро нарастить преимущество и всю первую четверть близко не подпускать соперника.

Однако после пятиминутной передышки "Химик" перехватил инициативу. В средине второй десятиминутки южненцам удался невероятный рывок 13:0, который вывел их в безоговорочные лидеры. Правда, до большого перерыва "Политехнику" удалось сократить отставание до расстояния дальней атаки.

Политехник - Химик ФБУ

В дебюте третьей четверти харьковчане начали действовать активнее, навязав борьбу сопернику. Хозяевам даже удалось выйти вперед, но "Химик" вновь вернул себе минимальное преимущество. Таким образом перед заключительной десятиминуткой счет на табло был практически равным.

Невероятная развязка ожидала болельщиков в заключительной четверти. "Химик" воспользовался несколькими ошибками "Политехника" в защите и сумел хоть и не на много, но все же оторваться от хозяев. За две минуты до финальной сирены гостям удалось сделать разницу +10 и, несмотря на то, что харьковчане боролись до конца, навязать борьбу осторожному "Химику" хозяева все же не смогли.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" проиграл "Черкаським Мавпам" по итогам двух матчей 1/4 финала Кубка Украины. После ответной встречи киевляне подали протест в федерацию о нарушении регламента черкасщанами. В итоге "Мавпам" засчитали техническое поражение и "Киев-Баскет" вышел в Финал четырех.

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