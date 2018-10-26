"Киев-Баскет" в сумасшедшем стиле обыграл "Днепр" в Суперлиге Пари-Матч

"Киев-Баскет" в невероятном поединке против "Днепра" добыл вторую подряд выездную победу в Суперлиге Пари-Матч. Подопечные Евгения Мурзина в фантастической по драматизму игре оказались сильнее со счетом 86:93.

Первая четверть запомнилась невероятной игрой двух суперкоманд. Несмотря на тяжелый календарь в связи с играми в Кубке Европы ФИБА "Днепр" не отставал от более свежего "Киев-Баскета", но борьба на равных длилась недолго. Под конец первой десятиминутки вышедший со скамьи Морис Крик принес столичной команде 11 очков подряд и фактически стал автором гандикапа гостей в 6 баллов.

Начало второй четверти вице-чемпион Украины откровенно провалил, отпустив киевлян далеко вперед. Подопечные Евгения Мурзина не просто сохранили преимущество, а и сумели нарастить его. В итоге "Киев-Баскет" ушел на перерыв с солидным отрывом от хозяев в 11 очков.

ФБУ

15 минут хватило Денису Журавлеву, чтобы скорректировать действия своих подопечных на паркете и настроить их. "Днепр" успешно вошел в игру в третьей четверти, вернув интригу в противостояние. Одной из ключевых фигур в составе вице-чемпиона Украины стал Тимофеенко. В итоге одна дальняя атака отделяла хозяев от "Киев-Баскета" перед заключительной десятиминуткой.

Концовка поединка выдалась напряженной для обеих команд. Днепряне сравняли счет, заставив столичный клуб начинать все сначала. Тут на выручку киевлянам снова пришел Морис Крик, который помог своей команде оторваться от соперника. "Днепр" из-за усталости не смог отобрать победу у столичных гостей.

"Днепр" – "Киев-Баскет" 86:93 (19:25, 20:25, 25:17, 22:26)

"Днепр": Кожемякин (8), Закурдаев (9), Сизов (8), Тимофеенко (36 + 6 подборов), Кушниров (7 + 5 подборов) – старт; Ревзин (16 + 5 подборов + 6 передач + 3 перехвата + 5 потерь), Натяжко (2), Шундель, Прокопенко, Бондарчук.

"Киев-Баскет": Горобченко (0 + 4 передачи), Луценко (15 + 7 передач + 4 потери), Крутоус (19 + 5 передач), Мангано (24 + 9 подборов + 3 перехвата + 4 потери), Сандул (6) – старт; Крик (22 + 10 передач + 4 перехвата), Челован (4), Носков (2 + 5 подборов), Петров (1 + 8 подборов + 5 потерь).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" добыл историческую победу в Суперлиге Пари-Матч.