Драма последних секунд: стало известно, кто сыграет в финале сенсационного ЧМ по баскетболу

Сборные Испании и Аргентины сразятся в решающем матче чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который в эти дни проходит в Китае.
Это стало известно по итогам полуфинальных противостояний, которые состоялись 13 сентября.
What a finish! 😱 @BaloncestoESP 🇪🇸 advance to the FINAL of the #FIBAWC in a double-overtime thrilling finish over @BasketballAus 🇦🇺. #EspañaGotGame #ESPAUS pic.twitter.com/NKQ0RkyrXN— Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 сентября 2019 г.
Испанцы путевку в финал добыли в невероятно драматичном поединке против австралийцев. Островитяне имели преимущество в 10 очков, однако упустили победу за четыре секунды до финальной сирены, а сами, к тому же, не реализовали штрафные броски.
Австралия – Испания
Австралия – Испания
Австралия – Испания
В итоге судьбу игры решили два овертайма, в которых европейцы оказались более удачными – 95:88.
В свою очередь команда Аргентины считалась аутсайдером матча с Францией, которая в четвертьфинале оставила за бортом турнира США. Тем не менее, латиноамериканцы доказали свое превосходство, лишь два раза позволив соперникам выйти за матч вперед. Игра завершилась победой "небесно-голубых" – 80:66.
Аргентина – Франция
Аргентина – Франция
Аргентина – Франция
.@cabboficial 🇦🇷 IS HEADED TO THE #FIBAWC FINAL! 🙌 Defeat @FRABasketball 🇫🇷 behind yet another incredible performance by @LScola4: 28 PTS | 13 REB | 32 EFF. #ArgentinaGotGame #ARGFRA pic.twitter.com/CFygRpLvi0— Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 сентября 2019 г.
.@LScola4 is SIMPLY A LEGEND 🇦🇷. #FIBAWC #ARGFRA @cabboficial— Basketball World Cup (@FIBAWC) 13 сентября 2019 г.
📽 https://t.co/U6RPjx3FuZ pic.twitter.com/1OHYm8JOjf
Таким образом, "золото" мундиаля будет разыграно испанцами и аргентинцами в воскресенье, 15 сентября. Начало – в 15:00 по киевскому времени.
Как сообщал OBOZREVATEL, грудь бразильской болельщицы лишила комментатора матча чемпионата мира по баскетболу дара речи в прямом эфире.
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