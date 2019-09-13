Драма последних секунд: стало известно, кто сыграет в финале сенсационного ЧМ по баскетболу

Сборные Испании и Аргентины сразятся в решающем матче чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который в эти дни проходит в Китае.

Это стало известно по итогам полуфинальных противостояний, которые состоялись 13 сентября.

Испанцы путевку в финал добыли в невероятно драматичном поединке против австралийцев. Островитяне имели преимущество в 10 очков, однако упустили победу за четыре секунды до финальной сирены, а сами, к тому же, не реализовали штрафные броски.

Австралия – Испания

Австралия – Испания

Австралия – Испания

В итоге судьбу игры решили два овертайма, в которых европейцы оказались более удачными – 95:88.

В свою очередь команда Аргентины считалась аутсайдером матча с Францией, которая в четвертьфинале оставила за бортом турнира США. Тем не менее, латиноамериканцы доказали свое превосходство, лишь два раза позволив соперникам выйти за матч вперед. Игра завершилась победой "небесно-голубых" – 80:66.

Аргентина – Франция

Аргентина – Франция

Аргентина – Франция

Таким образом, "золото" мундиаля будет разыграно испанцами и аргентинцами в воскресенье, 15 сентября. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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