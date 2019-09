Драма последних секунд: стало известно, кто сыграет в финале сенсационного ЧМ по баскетболу

Сборные Испании и Аргентины сразятся в решающем матче чемпионата мира по баскетболу 2019 года, который в эти дни проходит в Китае.

Это стало известно по итогам полуфинальных противостояний, которые состоялись 13 сентября.

What a finish! 😱 @BaloncestoESP 🇪🇸 advance to the FINAL of the #FIBAWC in a double-overtime thrilling finish over @BasketballAus 🇦🇺. #EspañaGotGame #ESPAUS pic.twitter.com/NKQ0RkyrXN