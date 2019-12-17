Домашние матчи "Киев-Баскета" в Кубке Европы: купить билеты

Столичный "Киев-Баскет" продолжает борьбу в Кубке Европы ФИБА.

Команда Айнарса Багатскиса добыла эффектную победу на выезде над голландским "Зволле" в первом матче второго группового этапа.

Уже 18 декабря столичный коллектив проведет первый домашний поединок этой стадии соревнований. На паркете ДС "Венето" "Киев-Баскет" проведет встречу против венгерского "Керменда". Все желающие могут приобрести билеты на игру благодаря сервису esport.in.ua.

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В целом же киевляне из трех домашних поединков два сыграют на главной арене Дворца спорта: 22 января против того же "Зволле" (билеты здесь) и 5 февраля против латвийского "Вентспилса" (билеты здесь).

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