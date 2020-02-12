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12 февраля • обновлено в 21:56
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"Днепр" в интересной концовке вырвал победу в Суперлиге Пари-Матч

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В Харькове в рамках очередного тура Суперлиги Пари-Матч состоялся поединок, в котором аутсайдер чемпионата Украины "Харьковские Соколы" принимали одного из лидеров турнирной таблицы "Днепр".

"Харьковские Соколы" - "Днепр"

"Харьковские Соколы" - "Днепр"

ФБУ

Солидная разница в классе между командами сказалась, и матч прошел под диктовку гостей. Уже в первой четверти подопечные Дениса Журавлева обеспечили себе уверенный перевес +10. Еще на шесть пунктов увеличился разрыв между командами к большому перерыву.

Во второй половине матча уже никто не ждал резких сюжетных поворотов, однако на последних минутах четвертой четверти зрители стали свидетелями интриги, когда "Соколы" сделали мощный рывок +14. Тем не менее, встреча завершилась в пользу фаворита - 93:90.

Интересно, что лучшим игроком противостояния стал американский свингмен Карим Джамар. Его партнер по команде Делван Грэм записал в актив дабл-дабл.

Харьковские Соколы Днепр 90:93 (17:27, 16:22, 27:21, 30:23)

Харьковские Соколы: Бояркин (3), Козлов (18), Джамар (27 + 8 передач), Тарасенко (0 + 4 подбора), Тихонов (5) — старт; Мусиенко (6), Грэм (20 + 15 подборов + 5 потерь), Тищенко (11).

Главный тренер: Олег Манойленко

Днепр: Дугат (6 + 5 потерь), Закурдаев (9), Сизов (4 + 5 подборов), Глебов (4 + 5 подборов), Фесенко (6 + 5 подборов) — старт; Чумаков (14 + 4 подбора), Шундель (5), Коломойский, Корниенко (15 + 4 подбора), Тимофеенко (13 + 7 подборов), Террелл (17 + 4 передачи).

Главный тренер: Денис Журавлев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Днепр" одержал также непростую победу в матче Суперлиги.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Суперлига
Место
Украина Харьков
Теги
Харьковские Соколы БК Днепр
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