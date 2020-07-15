"Днепр" узнал соперников по Лиге чемпионов

Баскетбольный клуб "Днепр" узнал соперников по квалификационному турниру Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации баскетбола (FIBA), в первом раунде украинскую команду ждет встреча с "Гронингеном" из Нидерландов. 15 сентября "Днепр" сыграет домашний матч, а через три дня, 18 числа, сыграет на выезде.

В случае прохода в следующий этап квалификации наш клуб будет противостоять победителю пары "Ираклис" (Греция)/"Керавнос" (Кипр). Поединки состоятся 22 и 25 сентября.

Турнирная сетка квалификационного раунда Лиги чемпионов FIBA

Если "Днепр" преодолеет и второй раунд квалификации, то попадет в группу к "Сарагосе" (Испания), "Нимбурку" (Чехия), "Сомбатею" (Венгрия), "Нижнему Новгороду" (Россия), "Бурсе" (Турция), "Люблину" (Польша) и "Дижону" (Франция).

Состав групп баскетбольной Лиги чемпионов сезона 2020/21 FIBA

Как сообщал OBOZREVATEL, "Днепр" был признан чемпионом Суперлиги Пари-Матч после досрочного завершения сезона 2019/20 из-за пандемии коронавируса.