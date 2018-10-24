"Черкаськи Мавпы" и "Днепр" проиграли в Кубке Европы ФИБА

"Днепр" в невероятном поединке группового раунда Кубка Европы ФИБА не сумел обыграть "Арис" со счетом 51:55.

С первых минут днепряне шокировали своего соперника. Десятикратный чемпион Греции провалил игру, отстав от украинцев на 11 очков. Вице-чемпион Украины контролировал игру, близко не подпуская к себе соперника. В итоге первую десятиминутку наша команда завершила с преимуществом в 7 баллов.

Во второй четверти "Арис" смог собраться и сократить отставание от "Днепра". Гостям из Греции практически удалось догнать соперника, однако вовремя собравшиеся днепряне вновь нарастили свое преимущество до 5 очков.

После большого перерыва чемпион Греции шокировал украинскую команду уверенным стартом, но днепряне прилагали максимум усилий, чтобы не подпускать себе соперника. Ровная игра двух команд держала болельщиков в напряжении. Таким образом перед заключительной четвертью украинцы опережали соперника всего на два балла.

Концовку встречи наша команда откровенно провалила. Вице-чемпионы Украины отпустили соперника на шесть очков и, несмотря на ударную концовку, не смогли сократить это отставание.

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

FIBA

"Днепр" (Украина) – "Арис" (Греция) – 51:55 (22:15, 11:13, 11:14, 7:13)

"Днепр": Кожемякин (12 + 4 передачи – 4 потери), Сизов, Закурдаев (17 + 7 подборов), Тимофеенко (10), Кушниров (2 + 8 подборов – 4 потери) – старт; Шундель (5 + 4 передачи), Натяжко (7 подборов), В. Прокопенко (3), Бондарчук (2)

"Арис": Далло (3), Белл (16), Лаки Джонс (5), Р. Харрис (3 + 8 подборов), Г. МакГи (2 + 9 подборов) – старт; Кайсер (6), Вергинис (1), Бохоридис (14 + 9 подборов), Флионис (5 + 5 передач + 5 перехватов), Слафцакис

Свою игру в Кубке Европы ФИБА провел чемпион Украины – "Черкаськи Мавпы". Наши баскетболисты уступили датской "Баккен Беарз" со счетом 77:106.

Старт у украинской команды откровенно не задался. Датчане завладели минимальным преимуществом и держали его почти до средины четверти. Однако черкасчанам удалось собраться и переломить ход поединка, оставив соперника в качестве отстающего. Десятиминутка ознаменовалась упорной борьбой двух неуступчивых оппонентов и завершилась преимуществом "Баккен Беарз" в 6 очков.

Во второй четверти чемпиону Украины почти сумели вплотную приблизиться к сопернику и сократить отставание до двух очков, однако датчане не позволили нашей команде завладеть инициативой. Гости провели ударную концовку и в итоге ушли на большой перерыв, опережая "Мавп" на 9 очков.

В средине третьей десятиминутки баскетболисты украинской команды нашли свою игру и смогли навязать борьбу сопернику. Невероятная поддержка Дворца спорта "Будивельник" помогла подопечным Михельсона сократить отставание от датчан до расстояния дальней атаки. Но "Баккен Беарз" активизировались под конец четверти и снова оторвались на 10 баллов.

Концовку поединка чемпион Дании провел спокойно. Команда на классе контролировала поединок и даже нарастила свое преимущество. Украинская команда не смогла ничего противопоставить сопернику и в итоге вынуждена была уступить.

FIBA

FIBA

FIBA

"Черкаськи Мавпы" (Украина) — "Баккен" (Дания) 77:106 (18:24, 24:27, 24:25, 11:30)

"Черкаськи Мавпы": Артамонов (7 + 6 подборов + 5 передач), Кольченко (19), Ткаченко (6 + 7 подборов + 6 передач), Чумаков (2), Скапинцев (15 + 4 подбора) — старт; Коукли (8 + 5 подборов), Воевода, Отверченко (20 + 9 подборов + 6 передач + 4 потери), Руслов.

"Баккен": Кэрберри (13 + 8 передач + 3 перехвата), Эванс (24 + 4 подбора), Юкич (7 + 7 подборов), Онгвае (5), Диуф (14 + 6 подборов) — старт; Лаерке (9), Мартин (18 + 5 подборов), Далтон (12 + 5 подборов), Дарбо (4 + 10 передач).

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