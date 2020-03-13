"Днепр" официально признан чемпионом Суперлиги Пари-Матч

Департамент организации и проведения соревнований ФБУ утвердил результаты чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч.

После остановки чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса призеров турнира и места команд определили по положению клубов в таблице на момент окончания сезона.

БК "Днепр" - чемпион Суперлиги-2020

Таким образом, по итогам сезона чемпионом Украины стал "Днепр", серебряные медали чемпионата Украины получит "Киев-Баскет", а бронзовым призером стал "Прометей", сообщает пресс-служба ФБУ.

В ближайшее время будут названы лучшие игроки Суперлиги Пари-Матч.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал досрочное завершение розыгрыша Суперлиги целесообразным решением, поскольку проведение матчей при пустых трибунах не имеет смысла.

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