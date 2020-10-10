"Киев-Баскет" взял реванш у "Химика": результаты Суперлиги Париматч 10 октября

В субботу, 10 октября, состоялись очередные поединки день в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч.

В стартовой игре "Днепр" в тяжелом поединке обыграл "Черкаськи Мавпы" (85:78), БК "Тернополь" на выезде огорчил "Одессу" (74:64), а "Киев-Баскет" взял реванш у "Химика" за поражение в полуфинале Кубка Украины (65:52).

Команда Айнарса Багатскиса убедительно переиграла "ежей", провалившихся в заключительной четверти.

"Киев-Баскет" - "Химик" 65:52 (16:17, 19:12, 17:19, 13:4)

Киев-Баскет: Янг (2), Мишула (13), Близнюк (17 + 7 подборов), Джейкобсон (6 + 11 подборов + 2 блок-шота), Коренюк (7 + 9 подборов) - старт; Павлов (11 + 9 подборов + 3 блок-шота), Крутоус (8), Мэйси (1 + 6 передач + 4 потери), Ковалев.

Химик: Ковляр (4), Рябчук, Мироненко (3), Войналович (11), Нельсон (13 + 5 подборов + 5 потерь) - старт; Салливан (15), Зотов (4 + 4 передачи), Марченко (2), Рахимшаиков, Козак, Вашингтон.

В Днепре хозяева не слишком уверенно начали матч, чем воспользовались "Мавпы". Команда Максима Михельсона за счет 13 очков Кобца в первой четверти завладела преимуществом, а Днепр ответил уже во второй.

Подопечные Дениса Журавлева даже без Фесенко и Корниенко в заявке имели преимущество в глубине ростера. Гости начали делать больше потерь в нападении и ошибок в защите. Днепр начал регулярнее набирать Очки в быстром нападении и увеличивал доминирование в трехсекундной, где "Мавпы" остались на эту игру без Сеада Хаджифейзовича. Как итог, на большой перерыв команды ушли при +5 для хозяев.

Казалось бы, Днепр окончательно завладел преимуществом уже в дебюте второй половины, но у гостей был ответ в виде рывка 9:2 имени Скапинцева и Бондаренко, которые отправили хозяев на тайм-аут. Днепр не пришёл в себя и после "минуты" и, отдав четверть Мавпам, получил неожиданные "3" перед стартом заключительной четверти.

Заключительная четверть превратилась в противостояние Кобец против Днепра. "Мавпы" доигрывали матч всемером, быстро потеряв из-за перебора фолов опытного Попова. Каждое второе владение "Мавп" завершал Кобец, причем завершал результативно.

Потеряли шансы на победу гости с 5-м фолом именно Кобца, который провел просто феноменальный матч в нападении. Днепр усилиями Террелла, который реализовал серию дальних атак, сумел дожать обескровленного соперника. "Мавпы" завершали матч пятеркой Нагорный - Бондаренко - Толкач - Дзюба - Скапинцев и ни сил, ни опыта гостям в концовке не хватило.

"Днепр" — "Черкаськи Мавпы" — 85:78 (18:21, 24:16, 14:22, 29:19)

Днепр: Дугат (13 + 7 передач – 4 потери), Террелл (32), Бондарчук (9), Тимофеенко (4 + 7 подборов), Кравцов (8 + 7 подборов) — старт; Шундель (6), Закурдаев (9), Глебов (4 + 9 подборов + 5 передач)

Черкаськи Мавпы: Попов (11), Бондаренко (11 + 5 передач), Кобец (38 + 8 подборов – 6 потерь), Антон Дзюба (3), Скапинцев (8 + 12 подборов) — старт; Скира (4 + 6 подборов), Нагорный, Товкач (3 + 6 подборов)

В Одессе опыт и индивидуальное мастерство лидеров "Тернополя" оказались решающими в матче коллективов, стартовавших в новом регулярном чемпионате Суперлиги с болезненных поражений.

БК "Одесса" – БК "Тернополь" 64:74 (9:10, 23:21, 13:22, 19:21)

БК Одесса: Кондраков (11 + 6 передач + 7 потерь), Брэндон (10 + 5 подборов), Блэйлок (9 + 7 подборов), Новиков (3), Браун (0 + 7 подборов + 2 блок-шота) - старт; Давидюк (17 + 5 подборов), Прокопенко (8), Носков (5), Заец (1).

БК Тернополь: Буренко (0 + 5 передач), Кольченко (22 + 4 передачи + 5 потерь), Уорд (3 + 2 блок-шота), Агафонов (16 + 5 подборов + 2 блок-шота), Угба (13 + 10 подборов) - старт; Кальниченко (11), Боуи (5), Подковыров (3), Головчик (1), Тищенко.

Днепр следующий матч сыграет 16 октября в Киеве против Будивельника, а Черкаськи Мавпы в этот же день дома противостоять другому столичному клубу Киев-Баскет.

Турнирная таблица Суперлиги Париматч

Напомним, что ранее "Днепр" сенсационно уступил в финале Кубка Украины южненскому "Химику".