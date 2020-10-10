"Днепр" одолел "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге Париматч

Поединком в Днепре в субботу, 10 октября, открылся очередной игровой день в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Париматч

В стартовой игре "Днепр" в тяжелом поединке обыграл "Черкаськи Мавпы" 85:78.

Хозяева не слишком уверенно начали матч, чем воспользовались "Мавпы". Команда Максима Михельсона за счет 13 очков Кобца в первой четверти завладела преимуществом, а Днепр ответил уже во второй.

Подопечные Дениса Журавлева даже без Фесенко и Корниенко в заявке имели преимущество в глубине ростера. Гости начали делать больше потерь в нападении и ошибок в защите. Днепр начал регулярнее набирать Очки в быстром нападении и увеличивал доминирование в трехсекундной, где "Мавпы" остались на эту игру без Сеада Хаджифейзовича. Как итог, на большой перерыв команды ушли при +5 для хозяев.

Казалось бы, Днепр окончательно завладел преимуществом уже в дебюте второй половины, но у гостей был ответ в виде рывка 9:2 имени Скапинцева и Бондаренко, которые отправили хозяев на тайм-аут. Днепр не пришёл в себя и после "минуты" и, отдав четверть Мавпам, получил неожиданные "3" перед стартом заключительной четверти.

Заключительная четверть превратилась в противостояние Кобец против Днепра. "Мавпы" доигрывали матч всемером, быстро потеряв из-за перебора фолов опытного Попова. Каждое второе владение "Мавп" завершал Кобец, причем завершал результативно.

Потеряли шансы на победу гости с 5-м фолом именно Кобца, который провел просто феноменальный матч в нападении. Днепр усилиями Террелла, который реализовал серию дальних атак, сумел дожать обескровленного соперника. "Мавпы" завершали матч пятеркой Нагорный - Бондаренко - Толкач - Дзюба - Скапинцев и ни сил, ни опыта гостям в концовке не хватило.

"Днепр" — "Черкаськи Мавпы" — 85:78 (18:21, 24:16, 14:22, 29:19)

Днепр: Дугат (13 + 7 передач – 4 потери), Террелл (32), Бондарчук (9), Тимофеенко (4 + 7 подборов), Кравцов (8 + 7 подборов) — старт; Шундель (6), Закурдаев (9), Глебов (4 + 9 подборов + 5 передач)

Черкаськи Мавпы: Попов (11), Бондаренко (11 + 5 передач), Кобец (38 + 8 подборов – 6 потерь), Антон Дзюба (3), Скапинцев (8 + 12 подборов) — старт; Скира (4 + 6 подборов), Нагорный, Товкач (3 + 6 подборов)

Днепр следующий матч сыграет 16 октября в Киеве против Будивельника, а Черкаськи Мавпы в этот же день дома противостоять другому столичному клубу Киев-Баскет.

Напомним, что ранее "Днепр" сенсационно уступил в финале Кубка Украины южненскому "Химику".