"Днепр" с рекордом добыл победу в Суперлиге Пари-Матч

В чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в воскресенье, 15 декабря, состоялся единственный матч регулярного сезона.

Днепровский "Днепр" на домашнем паркете СК "Шинник" одолел гостей из МБК "Николаев" - 94:87.

Первая половина матча превратилась в очередной бенефис защитника "Николаева" Квентина Петерсона. Разыгрывающий гостей еще до большого перерыва набрал 30 очков, установив новый рекорд сезона, показав лучшую результативность половины игры.

Американец реализовал 11 из 18 бросков с игры, забросив впечатляющие 7 из 12 трехочковых половины. Все остальные игроки "Николаева" за первую половину набрали 24 очка, а гости выиграли первую половину 54:44, имея к большому перерыву 14-очковое преимущество.

"Днепр" не справился с лидером соперника, плохо атаковал с дальней дистанции (1/7) и допустил 8 потерь - Денису Журавлеву было, о чем поговорить с подопечными перед началом второй половины матча.

На третью четверть "Днепр" вышел с другим настроением: командная работа на обеих половинах площадки и хорошая индивидуальная защита против Петерсона помогла хозяевам быстро отыграться, выйти в лидеры и уверенно выиграть 10-минутку со счетом 76:67.

В четвертой четверти хозяева уже все контролировали и довели игру до победного конца. Команда Журавлева удержала Петерсона после большого перерыва, позволив сопернику за вторую половину лишь 33 очка. "Николаев", в свою очередь, пропустил много очков через краску и в целом гостям не хватило энергии на вторую половину игры - тяжелый выезд в Харьков сказался. "Днепр" традиционно добавил во второй половине и выиграл матч со счетом 94:87. Благодаря этой победе "Днепр" единолично возглавил турнирную таблицу, оставив "Прометей" на втором месте.

"Днепр" заключительный матч "регулярки" в 2019 году проведет 26 декабря на выезде против "Киев-Баскет", а "Николаев" 20 декабря дома против Одессы.

Суперлига Пари-Матч. Днепр, СК Шинник

Днепр - Николаев - 94:87 (26:29, 18:25, 32:13, 18:20)

Днепр: Дугат 21 Закурдаев 5, Сизов 8, Тимофеенко 17 + 3 перехвата, Фесенко 10 + 8 подборов - старт; Чумаков 1, Шундель 10 + 5 передач - 4 потери, Корниенко 17 + 10 подборов + 3 блок-шота, Глебов 5 + 4 передачи

Николаев: Зотов 11 + 4 передачи, К. Питерсон 48 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата - 6 потерь, Онуфриев 9, Давидюк 2, Бристол 4 + 5 подборов - старт; Хохоник, Юрченко, Адедиран 4, Мещеряков 9

Днепр — Николаев — 94:87 (26:29, 18:25, 32:13, 18:20)

Днепр: Дугат (21), Закурдаев (5), Сизов (8), Тимофеенко (17 + 3 перехвата), Фесенко (10 + 8 подборов) — старт; Чумаков (1), Шундель (10 + 5 передач – 4 потери), Корниенко (17 + 10 подборов + 3 блок-шота), Глебов (5 + 4 передачи)

Николаев: Зотов (11 + 4 передачи), К. Питерсон (48 + 7 подборов + 4 передачи + 3 перехвата – 6 потерь), Онуфриев (9), Давыдюк (2), Бристол (4 + 5 подборов) — старт; Хохоник, Юрченко, Адедиран (4), К. Мещеряков (9)

Как сообщал OBOZREVATEL, тремя днями ранее "Химик" дома проиграл "Прометею" из Каменского (84:93), а БК "Запорожье" поражением завершил поездку в Одессу (94:84).

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