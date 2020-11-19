"Днепр" обыграл "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге Париматч

В четверг, 19 ноября, в Украине состоялся единственный поединок чемпионата страны по баскетболу в Суперлиге Париматч.

Чемпион страны днепровский "Днепр" на паркете ДС "Будивельник" одолел "Черкаськи Мавпы"

Первая четверть прошла при более-менее равной борьбе. "Мавпы" сделали 11 подборов, тогда как днепряне - 7. Обе команды попали по 6 раз с игры, но подопечные Дениса Журавлева забросили на 1 штрафной бросок больше. Это и позволило им минимально повести +1.

И уже во второй части днепряне начали вырываться вперед. Они проигрывали в борьбе под щитом (17 против 20), но стали больше бросать и соответственно попадать. Действующие чемпионы Украины расписались в корзине соперника 9 раз, тогда как в ответ пропустили лишь 4 выстрела. Прекрасно себя показала и скамейка "Днепра", набрав на момент завершения второй четверти 18 очков против 5 у соперника.

После большого перерыва сценарий матча не изменился. Игрок "Днепра" Анатолий Шундель продолжал демонстрировать великолепную точность в 85 процентов закинув 6 выстрелов из 7 (2/3 двухочковых, 4/4 трехочковых). Также, максимальную передачу включили и его партнеры. Трехочковые от Санона, Коломойского, Глебова, Террелла позволили повести +26.

Заключительную часть подопечные Дениса Журавлева проиграли 8:15. Однако, чтобы хозяевам что-то исправить, такого рывка было мало. В общем, "Мавпам" удалось набрать из краски 32 очка против 28 у соперника, но гости реализовали 9 трехочковых против 4. Также, 37 очков в ряды "Днепра" на 11 сделали свое дело. Как итог, уверенная победа "Днепра" – 74:55.

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр" 55:74 (15:16, 10:18, 15:32, 15:8)

Мавпы: Попов (15 + 9 потерь), Ткаченко (2 + 5 подборов), Конев (14 + 5 подборов + 4 потери), Дзюба (4), Скапинцев (9 + 13 подборов + 2 блок-шота) — старт; В.Мельник, Бондаренко (5), Отверченко, Сергеев (6 + 6 подборов).

Днепр: Дугат (7 + 9 подборов), Террелл (11 + 3 перехвата), Глебов (8), Тимофеенко (9), Кравцов (2 + 5 подборов) — старт; Коломойский (3), Шундель (18), Корниенко (2 + 7 подборов), Бобров (9), Санон (5 + 4 передачи), Закурдаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября "Днепр" на своей площадке обыграл "Харьковских Соколов" (88:77), а "Запорожье" проиграл "Прометею" 80:89.