"Днепр" обыграл "Черкаськи Мавпы" в Суперлиге Пари-Матч

Действующий обладатель Кубка и Суперкубка Украины "Днепр", в воскресенье, 28 октября, на домашней площадке в чемпионате Суперлиги Пари-Матч обыграл чемпионов страны, "Черкаських Мавп". Встреча во Дворце спорта "Шинник" завершился со счетом 97:82.

Хозяева с первых секунд завладели инициативой. Лишь к концу десятиминутки у "Мавп" появилась возможность выровнять игру, но хозяева грамотно сыграли в защите. Плотная игра под щитами и точность лидеров днепрян - Закурдаева и Тимофеенко привела к тому, что с каждой четвертью преимущество "Днепра" лишь росло.

Днепр - Черкаськи Мавпы ФБУ

Только в заключительном отрезке хозяева позволили расслабиться, но на общий результаты это не повлияло.

"Днепр" — "Черкаськи Мавпы" 97:82 (19:16, 28:19, 23:25, 27:22)

Днепр: Кожемякин (13 + 4 подбора), Закурдаев (15 + 8 передач), Ревзин (13), Тимофеенко (20 + 8 подборов), Кушниров (12 + 5 подборов) — старт; Шундель (14 + 4 подбора), Бондарчук (2), Сизов (8), Прокопенко.

Черкаськи Мавпы: Артамонов (9), Кольченко (13 + 4 передачи), Ткаченко (3 + 4 подбора + 4 передачи + 3 блок-шота), Чумаков (8), Скапинцев (9 + 8 подборов) — старт; Воевода, Отверченко (17 + 5 передач), Коукли (8 + 10 подоров), Янг (13 + 5 передач), Арнетт (2), Руслов.

Напомним, что 20 октября "Мавпы" уступили южненскому "Химику" со счетом 93:76.