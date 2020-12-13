"Днепр" обыграл "Будивельник": результаты Суперлиги Париматч 13 декабря

В чемпионате Украины по баскетболу в воскресенье, 13 декабря, состоялись очередные два поединка в Суперлиге Париматч.

В центральной встрече дня "Днепр" на своей площадке победил киевский "Будивельник" (88:66), а "Тернополь" в овертайме дожал "Николаев" (110:103).

Днепр и Будивельник от старта начали играть довольно жестко. В тот или иной отрезок первой половины некоторые игроки получали повреждения. Например, капитан Днепра Станислав Тимофеенко поймал удар по лицу, а его партнер Анатолий Шундель отыграв 4 минуты получил рассечение брови. Но даже несмотря на это, подопечные Дениса Журавлева смогли забрать в актив и первую и вторую четверти. Они переигрывали соперника по передачам и более метко стреляли. К тому же Будивельник чаще фолил и днепряне этим пользовались.

После перерыва ситуация не изменилась. Киевляне пытались сократить отставание и восстановить паритет. Им удалось приблизиться к сопернику на расстояние в 5 очков, но хозяева возвращали себе преимущество. Удавалось это за счет точных трехочковых – 4 против одного у соперника. Отмечались Тимофеенко, Дугат, Террелл и Глебов. На заключительную четверть Днепр ушел ведя +12.

В четвертой четверти уверенность в своих действиях подопечные Дениса Журавлева не потеряли. Наоборот, они чувствовали себя более раскованно и смогли в середине 10-минутки сделать максимальное преимущество в матче 22. Гости продолжали бороться до конца, но на большее времени не хватило – 66:88.

Днепр – Будивельник – 88:66 (20:16, 23:19, 20:16, 25:15)

Днепр: Дугат (10 + 6 подборов + 7 передач – 4потери), Террелл (18 + 5 подборов), Закурдаев (12), Тимофеенко (11 + 6 подборов), Кравцов (2) — старт; Коломойский, Шундель (15), Корниенко (4 + 5 подборов), Вячеслав Бобров (7 + 6 подборов + 7 передач), Бондарчук, Глебов (9)

Будивельник: Бёртт (9 – 4 потери), Реджи Джонсон (9 + 6 подборов + 7 передач), ДеВо (9 + 3 перехвата), Брайс Джонсон (11 + 8 подборов + 2 блок-шота), Михаил Анисимов (10) — старт; Доне (3), Кожемякин, Флэк (4), Козлов (2), Зэк Томас (7 + 5 подборов), Загреба (2)

В Тернополе команда Валентина Берестнева была очень близка к победе, но "сдулась" в четвертой четверти и уступила в дополнительной пятиминутке.

Тернополь - Николаев 110:103 ОТ (17:34, 35:21, 17:21, 28:21, 13:6)

Тернополь: Боуи (26 + 6 подборов + 12 передач), Кольченко (12 + 5 передач), Калхун (21 + 5 подборов + 4 передачи + 4 перехвата), Агафонов (15), Угба (17 + 9 подборов + 2 блок-шота) - старт; Кальниченко (14), Подковыров (3), Сандул (2), Головчик, Тищенко.

Николаев: Колтер (26 + 8 подборов + 8 передач + 4 потери), Омоэра (15 + 5 подборов + 5 передач + 4 потери), Дубоненко (10), Конате (4 + 6 подборов), Эдриен (31 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь) - старт; Эдж (10), Кушниров (4), Адедиран (2), Заплотинский (1).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свои победы в Суперлиге Париматч добыли "Химик" и "Прометей.