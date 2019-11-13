"Днепр", обыграв "Киев-Баскет", добыл первую победу в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" в среду, 13 ноября, добыл важнейшую победу над столичным "Киев-Баскетом" в 4-м туре Кубка Европы ФИБА. Встреча на паркете СК "Шинник" завершилась со счетом 79:76.

Поединок начался в равной борьбе. На точные трехочковые от Тимофеенко, Шунделя и Корниенко, киевляне ответили мощными ответами Богдана Близнюка и Сергея Павлова.

Во второй десятиминутке гости взвинтили темп и ушли в отрыв. Хозяева никак не могли успеть за более быстрыми соперниками, проигрывая им на всех отрезках площадки.

После большого перерыва "Днепр", уступая 37:43, внес важнейший вклад в перелом игры. Уверенный перфоманс Кирилла Фесенко и точные проходы днепрян, позволили им выиграть отрезок 25:18.

Чтобы занять второе место в группе подопечным Дениса Журавлева необходимо было выигрывать с преимуществом +8, однако для "Днепра" это оказалось непосильной задачей. Растеряв весь свой гандикап действующие обладатели Кубка Украины едва вообще не проиграли, выдав настоящий триллер в концовке.

Уступая 71:76, "Днепру" удался победный рывок 8:0, который привел к первой победе в текущем турнире.

Регулярный чемпионат. 4-й тур. Группа F

Днепр (Украина) — Киев-Баскет (Украина) — 79:76 (20:20, 17:23, 25:16, 17:17)

Днепр (Украина): Шундель (6 + 6 передач), Сизов (5 + 6 подборов), Закурдаев (13), Тимофеенко (11 + 6 подборов), Чумаков (8) — старт; Корниенко (12 + 2 блок-шота), Санон (11 + 5 подборов – 6 потерь), Фесенко (6), Глебов (7)

Киев-Баскет: Шепард (17 + 5 подборов + 5 передач + 3 перехвата), Крутоус (6), Близнюк (16 + 5 подборов + 4 передачи), Пустозвонов (10), Коренюк (8 + 5 подборов) — старт; Кондраков, Павлов (8), Эдвин (7), Петров (4 + 6 передач + 3 перехвата)

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Днепр - Киев-Баскет ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, первая еврокубковая игра между этими командами в Киеве 23 октября завершилась победой хозяев (95:88).

Неделю назад "Киев-Баскет" потерпел поражение от белорусского "Цмоки-Минск" (74:99), а днепряне уступили в гостях болгарскому "Лукойлу" со счетом 78:85.

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