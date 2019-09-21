Днепр - Химик: видеотрансляция матча за Суперкубок Украины по баскетболу

Обладатель Кубка Украины "Днепр" сыграет против чемпиона Украины "Химика" в матче за Суперкубок Украины. Ответный поединок состоится в Днепре в субботу, 21 сентября.

Первая встреча между этими командами прошла на площадке южненской команды и завершилась уверенной победой "Днепра" - 78:63.

Онлайн-видеотрансляция матча "Днепр" – "Химик" будет доступна в прямом эфире на телеканале XSPORT и на OBOZREVATEL. Начало – в 14:00.

Плеер с трансляцией появится в этой новости ближе к началу матча.

Несмотря на уверенную победу 4 дня назад, днепряне серьезно готовятся к предстоящему поединку. Главный тренер Денис Журавлев не ожидает легкой прогулки даже несмотря на то, что матч пройдет в родном ДС "Шинник".

На своем паркете баскетболисты "Днепра" всегда сильно проводят свои поединки.

Главный тренер "Химик" Виталий Степановский намерен дать серьезный бой сопернику.

"В первой игре мы провалились на старте, и примерно с такой разницей и закончили встречу. Где-то было волнение, где-то неудачный старт, где-то сами не попали какие-то первые броски. В Днепре всегда очень сложно играть, но не бывает ничего невозможного, нужно стараться, выполнять свою работу. Будем стараться убить в этой игре двух зайцев: заигрывать молодых игроков и пытаться добиваться положительного результата", - цитирует Степановского клубная пресс-служба.

Напомним, что год назад "Днепр" также стал обладателем Суперкубка Украины. Подопечные Дениса Журавлева обыграла "Черкаськи Мавпы" (80:75), и по сумме двух матчей завоевали престижнейший трофей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила состав участников и регламент нового сезона Суперлиги Пари-Матч.

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