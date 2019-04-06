"Днепр" проиграл в скандальном полуфинале Суперлиги Пари-Матч

В субботу, 6 апреля, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч свою борьбу в полуфинале до трех побед начали "Химик" и "Днепр". Южненская команда лидировала все игровое время и победила - 95:85.

Подопечные Виталия Степановского с первых минут захватили инициативу, быстро поведя в счете. У "Днепра" остро ощущалась потеря трех ключевых игроков: Натяжко, Ревзина и Закурдаева. И если проблему замены первых двух Журавлев смог решить, то отсутствие Максима стало критичным.

Илья Сидоров раз за разом бомбардировал кольцо соперника дальними бросками, увеличивая отрыв хозяев. Днепряне лишь благодаря самоотверженной игре Мишулы сохраняли пристойный отрыв.

В четвертой четверти "Днепр" смог сократить отставание до 4 баллов, но два подряд "трюльника" от Кирилла Марченко похоронили все надежды на гостевую победу.

За несколько минут до конца встречи главный тренер гостей устроил скандал с арбитрами, получив удаление.

Второй матч в серии состоится в Южном в 8 апреля в 18:30.

Полуфинал, серия до трех побед, матч №1

"Химик" — "Днепр" 95:85 (20:17, 26:26, 22:16, 27:24)

Химик: Эдвин (24 + 11 подборов + 4 передачи), Рябчук (9), Войналович (1), Джонс (17), Антипов (2 + 8 подборов) — старт; Марченко (8), Павлов (14 + 5 подборов), Сидоров (20 + 4 передачи), Ковалев, Козак.

Днепр: Мишула (24 + 4 передачи), Вильховецкий (4), Шундель (11), Глебов (10 + 5 подборов + 5 передач), Тимофеенко (11 + 9 подборов) — старт; Сизов (7 + 5 подборов), Фесенко (11 + 10 подборов), Кожемякин (5), Кушниров (2).

Счет в серии — 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся первый полуфинал Суперлиги Пари-Матч, в котором "Киев-Баскет" уверенно победил на выезде действующего победителя регулярного сезона БК "Запорожье".

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