"Днепр" вышел в финал Суперлиги Пари-Матч

Баскетбольный клуб "Днепр" стал вторым финалистом в чемпионате Украины в Суперлиге Пари-Матч. Четвертый поединок полуфинальной серии против "Химика" завершился со счетом 69:75.

После неожиданного провала в третьей встрече, где "Днепр" потерпел сокрушительное поражение, Денис Журавлев смог настроить своих подопечных на игру.

Хозяева лишь в первой четверти смогли навязать борьбу победителю регулярного сезона. В дальнейшем на паркете доминировал лишь "Днепр". В конце третьей четверти его преимущество составляло порядка 20 очков.

Лишь к заключительной десятиминутке "Химик" "проснулся" и попытался переломить ход, но времени на феноменальный камбек не хватило.

Финальная серия до трех побед стартует 24 апреля матчами в Днепре. После двух игр, серия переедет в Черкассы.

Полуфинал, серия до трех побед, матч №4 Химик — Днепр 69:75 (13:18, 15:19, 13:24, 28:14) Химик: Колтер (5 + 4 передачи), Рябчук (4), Эрианс (24 + 4 перехвата), Мальчевский, Антипов (4) — старт; Петров (2 + 6 передач + 5 потерь), Павлов (13), Марченко (6), Сидоров (3). Днепр: Вильховецкий (15 + 5 подборов), Шундель (4 + 5 потерь), Ревзин (6), Глебов (17 + 7 подборов), Тимофеенко (20 + 13 подборов) — старт; Закурдаев (3), Шевченко (7 + 9 подборов), Мироненко (3 + 4 подбора), Сизов (0 + 7 подборов + 4 передачи).

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Напомним, что ранее "Черкаськи Мавпы" впервые в истории вышли в финал Суперлиги Пари-Матч.