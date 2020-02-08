"Днепр" добыл тяжелейшую победу в Суперлиге Пари-Матч

Программу очередного тура Суперлиги Пари-Матч завершал домашний матч "Николаева" против "Днепра". В упорном поединке победу одержали гости со счетом 76:87.

Перед стартом игры хозяева находились на предпоследнем месте в таблице, а днепряне делили второе место с действующим чемпионом Украины "Химиком", но имели на два сыгранных матча меньше.

"Николаев" - "Днепр" ФБУ

Несмотря на не самую высокую результативность, команды подарили болельщикам настоящее зрелище.

Гости лучше начали встречу, сумев оторваться от соперников на 9 очков в середине первой четверти. За три минуты до ее окончания "Днепр" вел со счетом 21:14, но три подряд трехочковых броска от "Николаева" принесли команде победу в первой десятиминутке – 23:21.

Во второй и третьей четвертях команды шли очко в очко, не позволяя соперникам уйти в отрыв. Перед началом решающего отрезка поединка гости вели в счете на два очка – 59:61.

Четвертую четверть лучше начали баскетболисты "Днепра", сумев довести свой перевес до семи очков. Казалось, что гости спокойно доведут дело до победы, но "Николаев" нашел в себе силы на еще один рывок, сравняв счет за четыре минуты до конца матча.

Решающий этап встречи остался за гостями, которые провели несколько хороших атак и уверенно отыграли в обороне, что позволило им одержать верх на одним из аутсайдеров чемпионата со счетом 76:87.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 7 февраля, состоялось три поединка Суперлиги Пари-Матч, в одном из которых встретились действующий чемпион "Химик" и лидер первенства "Прометей".

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