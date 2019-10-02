"Днепр" добыл разгромную победу в Кубке Европы ФИБА

Баскетбольный клуб "Днепр" победил белорусский "Борисфен" в первом матче финала квалификации Кубке Европы ФИБА. Поединок в Могилеве завершился с разгромным счетом 76:101.

Хозяева слабо защищались, особенно в "краске", а в нападении были очень зависимы от Брайана Старра и трехочковых. Пока у белорусов были возможности для открытых бросков из-за дуги в первой четверти, они не отпускали "Днепр" вперед.

Но как только украинцы стали внимательнее обороняться на периметре, "рыцари" сразу забуксовали в атаке и отпустили соперника в отрыв. Во второй половине днепряне быстро довели разницу до "+20", после чего, не перенапрягаясь, сыграли на удержание.

Ответная встреча пройдет на паркете СК "Шинник" в Днепре 9 октября.

"Борисфен" (Беларусь) – "Днепр" (Украина) – 76:101 (24:27, 17:29, 14:22, 21:23)

Борисфен: Старр (8 + 6 подборов – 4 потери), Мальков (3), Дуду (11), Эдуэй (17 + 7 подборов), Эрнандес (9 + 15 подборов + 6 передач + 3 блок-шота) – старт; Девин Джонсон (20 + 5 подборов + 4 передачи), Татур, Пастухов (3), Корж (5)

Днепр: Дугат (10 + 5 подборов + 8 передач + 3 перехвата – 4 потери), Закурдаев (13), Глебов (8), Тимофеенко (10 + 11 подборов), Фесенко (6) – старт; Чумаков (10), Шундель (13), Дубоненко (4), Корниенко (15 + 17 подборов), Бондарчук (2), Санон (7 + 6 передач), Сизов (3)

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