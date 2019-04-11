"Днепр" добыл фантастическую победу в полуфинале Суперлиги Пари-Матч

Днепровский "Днепр" в третьем поединке полуфинальной серии чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч обыграл дома южненский "Химик". Встреча на паркете СК "Шинник" завершилась со счетом – 90:53.

Вся игра была сделана в первой четверти, которую действующий обладатель Кубка Украины выиграл с фантастическим счетом 27:2. Подопечные Дениса Журавлева продемонстрировали безграничное доминирование на всех метрах площадки. Данки Фесенко, точные трехочковые Мишулы и острые передачи Глебова просто уничтожили команду из Южного.

"Днепр" был близок к абсолютному рекорду, добыв сухую победу в первой десятиминутке, но за 48 секунд до конца отрезка Деон Эдвин данком размочил счет.

Во второй десятиминутке днепряне продолжали разбивать соперника точными бросками, уйдя на перерыв при счете 47:16

Вторая часть игры стала пустой формальностью. "Днепр" не дал оппонентам ни единого шанса, выиграв и третью и четвертую четверти, а с ними и весь матч, сокращая разрыв в серии - 1:2.

Четвертая игра серии до трех побед состоится 13 апреля в СК "Шинник".

Напомним, что первый матч полуфинальной серии завершился сенсационной победой "Химика" (95:85). Во втором матче баскетболисты из Южного в дополнительное время также обыграли "Днепр" (92:86).

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